Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), lisansüstü eğitim olanaklarını tanıtmak amacıyla 29 Mayıs’ta “DEÜ’de Lisansüstü Eğitime Merhaba” etkinliğini düzenliyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), nitelikli lisansüstü eğitim altyapısını tanıtmak ve adayları akademik yolculuklarında bilinçli tercihlere yönlendirmek amacıyla önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “DEÜ’de Lisansüstü Eğitime Merhaba” programı, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, DEÜ Merkez (Tınaztepe) Yerleşkesi Fen Fakültesi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik 13.30–17.00 saatleri arasında katılımcılarını ağırlayacak.

ENSTİTÜLER STANT AÇACAK

Etkinlik kapsamında DEÜ bünyesindeki enstitüler stant açarak yüksek lisans ve doktora programlarını tanıtacak. Adaylar, stantlarda enstitü yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı bularak lisansüstü eğitime dair merak ettikleri tüm sorulara yanıt alabilecek.Etkinliğe, DEÜ Üst Yönetimi, enstitü müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılacak.

NİTELİKLİ BİR AKADEMİK YOLCULUĞA DAVET

Etkinliğin amacına ilişkin değerlendirmede bulunan DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin nitelikli ve geniş bir lisansüstü program altyapısına sahip köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Siyez, “Yüksek lisans ve doktora adaylarına birçok alanda akademik ve mesleki gelişim fırsatları tanıyan Üniversitemiz, güçlü altyapısı ve köklü geçmişinden aldığı destekle adaylarına araştırma becerilerini geliştirme ve yeni bilgi üretme sürecine katılma imkanı sunuyor. Yapılacak olan bu etkinliğimizde de alanında yetkin akademisyenlerimiz tarafından öğrencilere ve adaylara akademik hedefleri doğrultusunda en yararlı yönlendirmeler yapılmaya çalışılacak, tavsiyeler verilecek.” ifadelerini kullandı.

“GELİN, SORUN, ÖĞRENİN”

Etkinlikte, lisansüstü eğitimin yalnızca akademik kariyer planlayanlar için değil; aynı zamanda özel sektörde uzmanlaşmak, araştırma yetkinliği kazanmak ve kariyerinde fark yaratmak isteyen profesyoneller için de önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Siyez, şunları kaydetti:

“Etkinliğimiz, lisansüstü programlarla tanışmak, bilgi almak ve geleceğe yön vermek isteyen tüm öğrenci ve mezunlara açık olacak. Etkinliğimizde ayrıca günümüz dünyasında sadece bilgi sahibi olmanın değil, bilgiyi üretmenin, yorumlamanın ve derinleştirmenin önemine dikkat çekilecek.DEÜ’nün zengin akademik ekosistemine ilk adımını atmak isteyen herkes için bu etkinlik önemli bir durak niteliğinde.”

DEÜ’DE HANGİ ENSTİTÜLER VAR?

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 10 enstitü bulunuyor. Bunlar; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.