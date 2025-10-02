İstanbul Valiliği, Marmaraereğlisi açıklarında bugün saat 14:55’te meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından 4 binayla ilgili hasar ihbarı alındığını belirtti. Depremle birlikte 12'si panik ataktan 17 kişinin yaralanma vakasıyla hastanelere geldiği açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, Marmaraereğlisi açıklarında 6.71 km derinlikte meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin etkilerini değerlendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıkalmada deprem dolayısıyla çeşitli ilçelerde 4 bina hasar ihbarı alındığı, ihbar noktalarına ekiplerin sevk edildiği bildrildi.

Saat 16:40 itibarıyla hastanelere herhangi bir yaralanma vakası ulaşmazken, 12 vatandaşın panik atak ve korku, 5 vatandaşın ise paniğe bağlı burkulma şikâyetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunduğu kaydedildi. Valilik, ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmesini istedi.

Hatırlanacağı gibi deprem, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova ve Kocaeli’de de kuvvetli şekilde hissedilmişti. Saat 14.55'ten bu yana an itibariyle büyüklükleri 1,5 ile 3,8 arasında değişen 18 ayrı deprem daha öğrenildi.