Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hatay Antakya’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların yerine alışveriş merkezi (AVM) yapıldığı iddialarını yalanladı. “Rezerv alanda hak sahiplerine konut ve iş yeri teslim edilecek,” denildi.ANKARA (İGFA) -Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı medya organlarında yer alan “Hatay’ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan binanın yerine alışveriş merkezi yapıldığı” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu alanda deprem öncesi iş yeri bulunan vatandaşlar için ticari üniteler inşa edildiğini vurguladı.

Açıklamada, “Haberde AVM olarak ifade edilen yer, afet öncesi iş yeri bulunan vatandaşlarımız için yapılan ticari ünite alanlarıdır. Rezerv alanda konut sahiplerine konut, iş yeri sahiplerine iş yeri inşa edilmektedir. Çalışmalar tamamlandığında hak sahiplerine konut ve iş yerleri teslim edilecek” dedi.