Sivas Belediyesi'nin himayesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Almanya’dan gelen uzman kurumların katkılarıyla yürütülen “Duy Beni” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında işitme kaybı yaşayan çocuklar için önemli bir adım atıldı.

SİVAS (İGFA) - Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan 50 çocuğa özel olarak hazırlanan işitme cihazları teslim edildi.

Proje kapsamında, 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan çocuklar İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından tespit edildi. Sivas merkez ve Şarkışla ilçesinden belirlenen yaklaşık 50 çocuk, proje sürecine dâhil edildi.

İki gün süren programda, Almanya merkezli Krefelder Hörmanufaktur, Ruhr Hörakustik ve Wagner+Koç HNO-Praxis kuruluşlarından gelen uzman odyologlar ve doktorlar, çocukların detaylı işitme testlerini gerçekleştirdi. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde kurulan geçici muayene odalarında yapılan ölçümler, Almanya’ya gönderildi. Her çocuğun ihtiyacına özel olarak hazırlanan işitme cihazları, programa katılan çocuklara teslim edildi ve test süreçleri başlatıldı.

Düzenlenen törende işitme cihazı takılan öğrencilerin velileri adına konuşan Tuğba Taş, “Çocukları için umut kapılarını zorlayan kıymetli anne babalar adına, böylesine önemli bir projeye vesile oldukları için Belediye Başkanımıza ve proje ekibine içtenlikle teşekkür ediyorum. Sizler Sivas'a ses oldunuz, kalbimize dokundunuz. İnşallah daha nice insanlara ulaşmanız dileğiyle...” şeklinde konuştu.

Duy Beni Proje ekibi adına söz alan Kulak Burun Boğaz Doktoru Alparslan Koç ise, “Ülkemizdeki işitme engelli çocuklarımıza fayda sağlayabilmek için başlattığımız bu projemiz tamamen gönüllü olarak yürütülüyor. Bu işe öncü olan Emel hanıma ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu projenin ilkini Sivas'ta gerçekleştirdik. İnşallah ilerleyen dönemde farklı illerimizde devam ettireceğiz. Hep birlikte yavrularımızın geleceğini güzelleştirmemiz için bizlere dua ve destek olmanızı istiyoruz” dedi.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdiresi Doç. Dr. Mana Sezdi, “Duy Beni projemizi tamamlanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bu projemiz, işitme sorunu yaşayan çocuklarımızın dünyayı daha net duymalarını, hayata daha eşit şartlarda katılmalarını hedeflediğimiz bir projeydi. Bugün ise bu önemli projeyi çok güzel sonuçlarla tamamlamış bulunuyoruz. Projemizin merkezinde yer alan Sivas Belediyesi’ne ve çocuklarımıza cihazları sağlayan firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Ardından konuşan Sivas İl Milli Eğitim Şube Müdürümü Taşkın Doğan, “Erken yaşta oluşan işitme kayıpları, konuşma temelinde çocuklarımızın gelişimini olumsuz etkilemekte, sosyal kabullerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle bugün yapılan bu proje çok kıymetli, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın bir eğitimci olmasının ve özel eğitim alanında bir akademisyen olmasının faydasını bir her zaman hissediyoruz.”

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Duy Beni projesinin şimdiye kadar yaptıkları en önemli projelerden biri olduğunu ifade ederek “Bu projeyle 0-18 yaş aralığında işitme kaybı yaşayan çocuklarımız, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün ve Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Okulumuzun destekleriyle tespit edilmiştir. Şarkışla ilçemizden Kaymakamlığımızın destekleriyle 10 çocuğumuz, Sivas merkezden ise yine aynı kriterlere göre belirlenen öğrencilerimiz ve ailelerimiz ile birlikte bugün buradalar. Yapılan tespitler sonucunda çok sayıda yavrumuzun ölçümleri ve muayeneleri yapılmıştır. Bugün de burada 50 çocuğumuz bu projeden faydalanacaktır” dedi.

“Projenin en başından itibaren tamamen profesyonel bir çalışma yürütüldü” diyen Başkan Uzun, “Yurtdışından gelen kıymetli hocalarımız hem firma sahipleri hem uzman odyologlar hem de bu alanda akademik çalışmalarıyla tanınan değerli doktorlarımızdır. Bu isimler, işitme alanında firma ve akademik anlamda uluslararası ölçekte çok kıymetli bir birikimi temsil etmektedir. Almanya’dan getirdikleri cihazlarla Sivas’a geldiler. Burada, içinde bulunduğumuz Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde kurslar için kullandığımız üç ayrı sınıf, adeta birer muayenehaneye dönüştürüldü. Kendi cihazlarını kurarak her çocuğumuz için özel ölçümler yaptılar. Bu ölçümlerin sonuçları Almanya’ya gönderildi ve her çocuğun işitme durumuna göre cihazlar özel olarak planlandı, programlandı. Cihazlar yavrularımıza takıldı ve iki gündür (dün ve bugün) testleri yapılmakta. Program öncesinde de kontroller gerçekleştirildi. Halen devam eden testler sayesinde, olası aksaklıkların önüne geçilerek cihazların doğru şekilde çalışması sağlanmış oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun, konuşmanın devamında şu ifadelere yer verdi; “Sivas Belediyesi olarak proje ilk gündeme geldiği andan itibaren büyük önem verdik. Çalışma arkadaşlarımız ile istişare ederek bu projenin mutlaka hayata geçirilmesini istedik. Konuklarımızın yurtdışından Türkiye’ye getirilmeleri, burada misafir edilmeleri, kültür merkezimizin tahsis edilmesi, sınıflarımızın organize edilmesi, öğrencilerin tespit edilmesi gibi tüm süreçlerde Sivas Belediyesi olarak güçlü bir destek sağlamış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor, cihazlarına kavuşan yavrularımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum.”

Program sonunda Sivas Belediyesi ve projeye katkı sağlayan kurumlar arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.