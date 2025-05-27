Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun insanı merkeze alan şehircilik anlayışı, bu hafta sonu bir kez daha Çamlık ve Gazi Bulvarı’nda kendini gösterdi.DENİZLİ (İGFA) - Araç trafiğine kapatılan bulvarlar, gün boyunca sadece insanların adımlarına, çocuk kahkahalarına ve sanatın neşesine açıldı. Denizlililer, aileleri ve sevdikleriyle birlikte açık havada unutulmaz bir Pazar günü yaşadı.

İNSAN ODAKLI ŞEHİR VİZYONU SOKAKLARDA HAYAT BULUYOR

İlk kez geçtiğimiz Pazar günü trafiğe kapanan Gazi Bulvarı bu uygulamanın ardından bir kez daha vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taştı. Şehir merkezinde yeni bir sosyal alan haline gelen bulvarlarda kurulan spor alanları, çocukların ve gençlerin enerjisini sokağa taşıdı. Masa tenisi, basketbol ve voleybol gibi aktivitelerle hem rekabet hem de eğlence bir aradaydı. Alanlara kurulan mini bilim atölyeleri ve deney alanları ise meraklı minik kaşiflerin uğrak noktası oldu. Bilimle eğlenceyi buluşturan bu etkinlikler, çocukların dünyasına ilham kattı.

HALKLA DOĞRUDAN TEMAS

Büyükşehir Belediyesi’nin “yaşayan kent” hedefi doğrultusunda sahaya inen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı da standıyla bulvar üzerindeydi. Vatandaşlar bu alanda talep, öneri ve görüşlerini doğrudan ilgililere iletme fırsatı buldu. Katılımcı yerel yönetim anlayışını ön plana çıkaran bu uygulama, Denizlililerden büyük takdir topladı.

MÜZİĞİN RİTMİ SOKAĞA TAŞTI

Gün boyu farklı noktalarda sahne alan Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu ve sokak müzisyenleri, canlı performanslarıyla etkinliğe renk kattı. Sevilen parçaların canlı yorumları yürüyüş yapan vatandaşların adımlarına tempo kattı, kimi zaman alkışlarla, kimi zaman danslarla karşılık buldu. Müzik, her yaştan Denizlilinin ortak neşesi haline geldi.