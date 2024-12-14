Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nın down sendromlu sporcuları Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun düzenlediği şampiyonada aldıkları başarılı derecelerle Denizli’yi gururlandırdı.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 11-12 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya’da Yüzme Türkiye Şampiyonası düzenledi. 63 kulüpten 80 sporcunun katıldığı şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı’nın down sendromlu sporcuları aldıkları başarılı derecelerle Denizli’yi gururlandırdı.

Şampiyonada, 11 yaş kategorisinde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcusu Derin Pekşen 50 metre sırt, 50 metre kurbağa ve 50 metre serbest stillerde Türkiye Şampiyonu olurken; 22+ yaş kategorisinde mücadele eden Hacer Nur Altınok ise 50 metre sırt stilde Türkiye 2’ncisi, 50 metre serbest stilde de Türkiye 3’üncüsü oldu.