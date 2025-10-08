Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım başkanlığında, Kent Konseyi Kadın Meclisi ortaklığında “Denizli’de Yer Alan Kadın Kooperatifleri ile İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, yürütme kurulu üyeleri, Beyağaç, Güney, Serinhisar, Çivril, Kale ve Tavas ilçelerinden katılım sağlayan kadın kooperatifleri temsilcileri katıldı.

Kadın kooperatifleri temsilcileri üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Kadın girişimciliğinin güçlenmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve kooperatiflerin sürdürülebilirliğine katkı sunacak ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

“ÜRETEN KADINLARIN E-TİCARET YOLCULUĞU” PROJESİ ANLATILDI

Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin proje ortağı olan Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) uzmanları da katıldı. Uzmanlar, 13-14 Ekim 2025 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi, GEKA ve TRENDYOL iş birliğinde gerçekleştirilecek “Üreten Kadınların E-Ticaret Yolculuğu” projesine ilişkin bilgi verdi. Yeni dönemde kadın üreticilere yönelik olarak “Girişimcilik, Markalaşma, E-Ticaret, E-İhracat ve Ürün Fotoğraflama” konularında eğitimlerin verileceğini belirten uzmanlar, bu programın kadınların dijital pazarlarda daha güçlü yer edinmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

KENT KONSEYİ’NDEN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE TAM DESTEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, toplantının kadın emeğini ve üretimini destekleme açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Kadın kooperatifleri hem yerel kalkınmanın hem de toplumsal dayanışmanın en önemli aktörlerinden biridir. Bu buluşmalarla, kadın girişimciliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.