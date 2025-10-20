Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği futbol ve basketbol turnuvaları ile gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

DENİZLİ (İGFA) - Cumhuriyetin 102’nci yılı kutlamaları, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Denizli’de sporun heyecanı ile taçlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen futbol ve basketbol turnuvaları, gençlerin yoğun katılımı ve büyük coşkusuyla gerçekleşti.

Çok sayıda sporcunun katıldığı turnuvalarda, takımlar cumhuriyetin ruhuna yakışır bir şekilde fair-play anlayışıyla mücadele etti. Sahalarda ve pota altında kıyasıya rekabet yaşanırken, tribünlerde de dostluk ve birliktelik duygusu hâkimdi.

Turnuva boyunca genç sporcular hem yeteneklerini sergiledi hem de Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın gururunu yaşadı. Final maçlarının ardından turnuvaya katılan tüm gençlere Cumhuriyet Bayramı’na özel hatıra madalyası dağıtıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu öncülüğünde düzenlediği bu anlamlı organizasyonla gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimine katkı sağlarken spor aracılığıyla cumhuriyet bilincini güçlendirmeye devam ediyor.