Toplu taşımada düzeni sağlamak için sahaya çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde şehir içi dolmuşlara yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde şehir içi dolmuşlara yönelik kapsamlı trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların güvenli, konforlu ve kurallara uygun şekilde seyahat edebilmesi amacıyla, dolmuşların belirlenen güzergah kontrollerini ve durak harici yolcu indirip bindirme yapılıp yapılmadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında, trafiğin yoğun olduğu noktalarda durak dışı bekleme yapan ve akışı olumsuz etkileyen sürücülere uyarılarda bulunuldu. Zabıta ekipleri ayrıca, dolmuşların genel temizlik durumu, araç içi düzeni ve vatandaşların güvenliğini etkileyebilecek unsurları da inceledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli idari işlemler uygulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent içi ulaşımda düzeni sağlamak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşıma hizmet kalitesini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.