Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, anne sütünün bebeklerin gelişimindeki önemi ve annelere sağladığı faydalar anlatıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ailelere, anne sütünün bebeklerin gelişimindeki önemi ve annelere sağladığı faydalar anlatıldı.

1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, annelere emzirme önlüğü ve çeşitli bilgilendirici broşürler hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada,“Büyükşehir Belediyesi olarak “Bebek Dostu Belediye”unvanını taşıdığımızın bilincindeyiz. ‘Emzirmeye Öncelik Sürdürülebilir Destek Sistemleri Oluşturun” temasından yola çıkılarak annelerin konforlu bir şekilde bebeklerini besleme ve alt değişimleri için Millet Bahçesi ve Demokrasi Meydanı’ndaki bebek bakım ve sağlık evlerinde Emzirme danışmanı olan sağlık çalışanlarımız ile hizmet vermekteyiz. Sağlıklı nesiller için alternatifsiz tek besin anne sütüdür” ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, emzirme sürecinde destek almak isteyen annelerin, Aile Hekimliği Birimleri, Büyükşehir Belediyesi Bebek Bakım ve Sağlık Evleri, İlçe Sağlık Müdürlüklerindeki Gebe Okulları ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası’ndaki Emzirme Polikliniği emzirme danışmanlarından profesyonel yardım alabileceklerini hatırlattı.