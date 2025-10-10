Çocuklarda diş hekimi koltuğunun birçok çocuk için kaygı kaynağı olup, bu korkuların yetişkinlik alışkanlıklarını da etkilediğini ifade eden Çocuk Dişhekimi Barış Karabulut, geçmiş deneyimler ve ebeveyn tutumlarının çocukların ağız sağlığında uzun vadeli etkileri olduğunu vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Birçok çocuk için diş hekimi koltuğu, yalnızca tedavi değil, kaygının da başladığı yer olabiliyor. Oysa uzmanlara göre çocuklukta yaşanan bu korkular, yalnızca o anı değil, yetişkinlikteki ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarını da şekillendiriyor.

Çocuk Diş Hekimi Barış Karabulut, çocuklarda diş hekimi korkusunun yalnızca tedavi sürecini değil, uzun vadede ağız ve diş sağlığını da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimlerin, ilerleyen yaşlarda ağız sağlığı alışkanlıklarını ve hekime duyulan güveni belirlediğini belirten Karabulut, “Kaygının nedenini doğru anlamak, çözümün ilk adımıdır” dedi.

Çocuklarda diş hekimi korkusunun kökeninde geçmiş deneyimler, ebeveyn tutumları ve çocuğun sosyal gelişim düzeyi gibi faktörlerin bulunduğunu söyleyen Çocuk Diş Hekimi Barış Karabulut, “Çocuklarda dental kaygı genellikle geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerle bağlantılıdır. Ağrılı bir tedavi süreci, daha önce yaşanmış diş ağrısı ya da ebeveynin kendi kaygısı çocuğa da yansıyabilir. Bu durum tedavi sürecini zorlaştırırken, çocuğun ağız hijyenini ihmal etmesine ve ilerleyen dönemde daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına yol açabilir,” ifadelerini kullandı.

Karabulut’a göre, çocuklarda diş hekimi korkusunu önlemenin en etkili yolu, güven temelli bir iletişim kurmaktan geçtiğini belirterek ,"Çocuğun herhangi bir ağrısı veya şikayeti olmadan erken yaşta yapılan ilk diş hekimi ziyaretleri, bu güven ilişkisinin temelini oluşturuyor. Her aşamada çocuğun duygusal ihtiyaçlarını gözeten, güven temelli bir iletişim tarzı; tedavi sürecini hem kolaylaştırır hem de çocukta diş hekimine yönelik pozitif bir algı oluşturur. Uygun şekilde düzenlenmiş, çocuklara özel bir klinik ortam; renkler, sesler ve yaklaşımlar açısından güven duygusunu pekiştirir. Bu koşullar sağlandığında çocukların diş hekimi ziyaretlerini korku değil, güven ve memnuniyetle karşılarlar" diye konuştu.