Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ali Aygören Caddesi’nde motosikletiyle ön tekerleği kaldırarak akrobatik hareketler yapan bir sürücüyü tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün Ali Aygören Caddesi’nde tehlikeli akrobatik hareketler yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu sürücüye ulaşıldı ve trafik güvenliğini riske atan davranışı dolayısıyla 3 bin160 TL para cezası kesildi.

https://twitter.com/Denizli_Emniyet/status/1977415994550243485

“TRAFİK KURALLARI CAN GÜVENLİĞİ İÇİN”

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, trafik kurallarına uymanın yalnızca bir zorunluluk değil; hem kendi can güvenliğimiz hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için bir sorumluluk olduğunun altı çizilirken, yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına riayet etmeye ve tehlikeli davranışlardan kaçınmaya çağırdı.

Müdürlük, sosyal medya üzerinden gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtilerek, denetimlerin süreceği vurgulandı.