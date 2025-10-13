Geniş platformlu altıgen hub (Hextra Tech) üstün denge ve kavrama kolaylığı sunar; ISO 13485 ve CE sertifikalıdır; önde gelen bir bölgesel diyabet distribütörü ve 4 binden fazla eczane tarafından piyasaya sürülmüştür.PRNewswire / İSTANBUL (İGFA) - Sandstone Medical -diyabet hastalarının kendi kendilerine‑enjeksiyon yapmalarına odaklanan SteriLance Medical'in bir alt‑markası- bugün, ülke çapında bir eczane ağına sahip önde gelen bir bölgesel diyabet distribütörü aracılığıyla Easydrip™ Plus kalem iğnelerini Türkiye pazarına sunduğunu duyurdu.

Lansman, komşu‑Orta Doğu pazarlarının ilgisini şimdiden çekmeye başladı.

TEMEL AVANTAJLAR

Hextra Tech altıgen hub - geniş, altı‑köşeli bir platformdur ve hastaların iğneyi batırırken sabit tutmalarına yardımcı olarak, geleneksel dar‑hub iğnelere kıyasla yalpalamayı, morarmayı ve iğnenin bükülmesini azaltır.

Daha fazla dozaj güvenliği — genişletilmiş temas yüzeyi, tutarlı bir enjeksiyon açısı sağlayarak doğru subkutan uygulamayı destekler.

Silikon kayganlaştırıcılı ince‑duvarlı kanül — penetrasyon kuvvetini en aza indirir ve enjeksiyon süresini kısaltarak günlük rutini daha nazik hale getirir.

PAZARA UYGUNLUK

Türkiye'de patent‑korumalı altıgen huba sahip ilk kalem iğnesi olan Easydrip™ Plus, şimdiden komşu ülkelerin ilgisini çekmekte ve birinci sınıf küresel markalar ile düşük‑kaliteli jenerik ürünler arasında pratik bir alternatif oluşturmaktadır.

KULLANILABİLİRLİK VE SONRAKİ ADIMLAR

Güncel kanal: Ülke çapındaki serbest eczanelerde, genellikle kan‑şekeri ölçüm cihazlarıyla birlikte satılmaktadır.

Planlanan genişleme: Türkiye ve komşu ülkelerdeki online tüketicilere ulaşmak için influencer odaklı dijital kampanyalar ve e-ticaret.

SERTİFİKALAR

Easydrip™ Plus, sıkı bir ISO 13485 kalite sistemi altında üretilmiştir ve uluslararası güvenlik ve performans standartlarını karşılayan CE Uygunluk Beyanına sahiptir.

MARKA İLİŞKİSİ

Sandstone Medical, SteriLance Medical'in kendi kendine enjeksiyona odaklanan diyabet bakım markasıdır. Easydrip™ ürünleri Sandstone tarafından geliştirilmekte ve pazarlanmakta, SteriLance ise ISO 13485 standardına uygun üretim ve kalite sistemleri sağlamaktadır.

SANDSTONE VE STERİLANCE MEDİCAL HAKKINDA

Sandstone, günlük enjeksiyonları daha istikrarlı ve daha konforlu hale getiren hasta odaklı çözümler tasarlar. 1993 yılında kurulan SteriLance Medical, 200'den fazla patente ve 50'den fazla ülkede dağıtım ağına sahip, kan alma ve enjeksiyon çözümleri alanında küresel bir yenilikçidir.

Daha fazla bilgi için: tr.sandstonemed.com | en.sterilance.com