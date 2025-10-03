Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele edecek. Ligin ilk haftasında güçlü rakip Eczacıbaşı ile karşılaşacak olan takım, müsabaka öncesinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.DENİZLİ (İGFA) - Ziyarete, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Denizli Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Doğan, yönetim kurulu üyeleri, Başantrenör İlker Alkan ve voleybolcular katıldı. Takım, Başkan Çavuşoğlu’na imzalı forma hediye etti.

VOLEYBOL TAKIMI YENİ BİR HİKAYE YAZMAYA HAZIR

Ziyarette konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, yeni sezona umut dolu başladıklarını belirterek, “Öncelikli olarak umut ediyoruz ki bu sene şehrimizin yeni hikayesini hep beraber yazarız. Kulüp başkanımızdan hocamıza, kaptanımızdan yönetim kurulu üyelerimize kadar herkese teşekkür ediyorum. Sporun keyfini hep birlikte yaşamak birinci önceliğimiz, başarı ise ikinci önceliğimiz. Sportmence, centilmence, kimseyi üzmeden bu yolculuğu sürdürmeliyiz. Bu şehrin kaynaklarını ortak bilinçle kullandığımızda güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” dedi.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN BAŞARI MESAJI

Takımın başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, “Bugün attığımız adımlar yarın daha büyük başarıların habercisi olacak. Seneye Sultanlar Ligi’nde mücadele etme hayalimizi hep birlikte gerçeğe dönüştürmek istiyoruz. Bu yolculuk için hepinize yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.