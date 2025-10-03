Spot: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Laboratuvarı’nın açılışını yaptı. Bakan Kacır, “Türkiye, bilimde 14. sıraya yükseldi, TOGG ile özgüvenimiz diriliyor” dedi.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji Laboratuvarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, üniversite-sanayi iş birliğinin önemi ve Türkiye’nin bilim-teknoloji atılımları vurgulandı.

REKTÖR YILMAZ: “BURSA SANAYİSİNE HİZMET EDİYORUZ”

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Bursa gibi sanayi ve ekonomi açısından güçlü bir şehirde, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Araştırma üniversiteleri arasında tatlı bir rekabetle ilerlerken, öncelikle Bursa sanayisine, ardından Türkiye ekonomisine katkı sağlıyoruz. TÜBİTAK’tan aldığımız destekler ve sanayicilerimizin katkılarıyla ekosistemimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Merhum Arif Ağaoğlu’na teşekkür eden Yılmaz, binanın inşasında emeği geçenlere ve Ağaoğlu ailesine şükranlarını sundu.

AHMET AĞAOĞLU: “BABAMIN ADI GENÇLERLE YAŞASIN”

Merhum Ali Ağaoğlu’nun oğlu Ahmet Ağaoğlu, “Babam çalışkanlığı ve insanlara fayda sağlama gayesiyle örnek oldu. Onun adının eğitimle ve gençlerle yaşamasını istedik. Bu laboratuvar, öğrencilerimizin emeğiyle hayırlara vesile olsun,” diyerek Uludağ Üniversitesi’ne ve destekçilere teşekkür etti.

VALİ AYYILDIZ’DAN HAYIRLI OLSUN MESAJI

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, merhum Ali Ağaoğlu’na rahmet dileyerek, binanın Uludağ Üniversitesi’ne hayırlı olmasını diledi.

BAKAN KACIR: “BİLİMDE 14. SIRAYA YÜKSELDİK”

Bakan Kacır, A Plus firmasına ve Ağaoğlu ailesine teşekkür ederek, “23 yılda bilimsel yayın sayımız 9 bin 52’den 52 bine çıktı, dünyada 22’den 14. sıraya yükseldik. Üniversite-sanayi iş birliğiyle inovasyon ekosistemimizi güçlendirdik. Teknopark sayımız 2’den 113’e, teknoparklarda faaliyet gösteren şirket sayısı 56’dan 11.500’e ulaştı” dedi.

TOGG’un 70 binin üzerinde üretildiğini vurgulayan Bakan Kacır, “TOGG ile milletimizin özgüveni diriliyor. Elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde liderliğe hazırız” diye konuştu.

BURSA’DA TEKNOLOJİ YATIRIMLARI

Bakan Kacır, Bursa’da üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren adımları sıralayarak, “Buket Sport Mükemmeliyet Merkezi ve Ulutek Prototipleme Merkezi’ni hizmete aldık. TÜBİTAK eliyle 8 milyar lira kaynak sağladık. Bursa, 130 Ar-Ge, 31 tasarım merkezi ve 2 teknoparkla teknoloji vitrinimiz” dedi. Gençleri geleceğe hazırlamak için Dene Yap Teknoloji Atölyeleri, Teknofest ve TÜBİTAK programlarının önemine dikkat çeken Bakan Kacır, “Teknofest’te 1,5 milyon ziyaretçi, 1,25 milyon genç yarıştı. Gençlerimize hayallerini ürüne dönüştürme fırsatı sunuyoruz. Milli teknoloji hamlesi için gençlerimizi yüreklendirelim" diye konuştu.