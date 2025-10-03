Toplumsal dayanışmayı artırmak için çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, “İlmek İlmek Kardeşlik” projesini başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Belediye’nin Anne ve Çocuk Merkezlerinde bir araya gelen kadınların ördüğü atkı ve bereler, belirlenen kardeş okullardaki ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edilecek.

Sosyal sorumluluk projeleriyle ilçedeki dayanışma ruhunu perçinleyen Beylikdüzü Belediyesi, “İlmek İlmek Kardeşlik” projesini hayata geçirdi. İlk olarak Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi’nde bir araya gelen kadınlar, Belediye’nin belirlediği kardeş okullarda öğrenim gören 6-10 yaş aralığındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilmek üzere atkı ve bere örmeye başladı. Etkinlikle eş zamanlı olarak anneleriyle birlikte gelen çocuklar için de keyifli zaman geçirebilecekleri atölye çalışmaları düzenlendi.

PAYLAŞMA, DAYANIŞMA VE EMEĞİN GÜCÜ BİR ARADA

Proje kapsamında kadınlar; 1-8-15 ve 22 Ekim tarihlerinde Ayten İlgün Harman Anne ve Çocuk Merkezi’nde, 10-17-24 ve 31 Ekim tarihlerinde ise 100. Yıl Güli Akkuş Anne ve Çocuk Merkezi’nde bir araya gelecek. Paylaşma, dayanışma ve emeğin gücünü ortaya koyan proje tamamlandığında örülen tüm atkı ve bereler çocuklara ulaştırılacak. Belediye’nin Anne ve Çocuk Merkezlerinden hizmet alan ve Beylikdüzü’nde ikamet eden kadınların katılım sağlayabileceği etkinlikle ilgili detaylı bilgiye 444 09 39 numaralı çağrı merkezi veya www.beylikduzu.istanbul web sitesini üzerinden ulaşılabilir.