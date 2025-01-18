Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemi ile toplandı.DİYARBAKIR (İGFA) - Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dönük çalışmalar yapmak üzere her ayın ilk haftası bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemiyle bir kez daha toplandı.

Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarından birer kadın çalışanın ve belediye meclis üyelerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlik ve planlamalar gündeme alındı.