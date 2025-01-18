Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemi ile toplandı.DİYARBAKIR (İGFA) - Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dönük çalışmalar yapmak üzere her ayın ilk haftası bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gündemiyle bir kez daha toplandı.     

Antalya'da mobil kuaför tırı öğrencilerin hizmetinde Antalya'da mobil kuaför tırı öğrencilerin hizmetinde

Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarından birer kadın çalışanın ve belediye meclis üyelerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlik ve planlamalar gündeme alındı.