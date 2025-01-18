Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan personelden oluşan acil durum ekiplerine, acil durumlarda anında doğru müdahale edebilmesi amacıyla eğitim verildi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğiyle “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında iş yerlerinde oluşturulması zorunlu olan acil durum ekiplerine 16-17 Ocak tarihlerinde Ali Emiri Konferans Salonu’nda acil durum eğitimi verildi.

Acil durum kurtarma ve koruma ekiplerine AFAD İl Müdürlüğü eğitimcileri, yangın söndürme ekiplerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Amiri ve İş Güvenliği Uzmanı Hasan Uğurlu tarafından eğitim verildi.

Uygulama yapıldı

Katılımcıların acil durumlara hazırlıklı olma, hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verme yeteneğini kazanmalarının amaçlandığı eğitim, belediye bahçesinde yapılan yangın söndürme uygulaması ile tamamlandı.