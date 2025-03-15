Mücadele ettiği ligi namağlup bitirerek 1. Lig’e çıkan Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, başarı çıtasını yükseltmek için çalışıyor. Takım antrenörü ve sporcular, hedeflerinin 1. Lig’de en iyi şekilde mücadele ederek Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirtti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçen yıl kurulan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Erkek Hentbol Takımı, başarılı bir grafik çiziyor. Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 2. Lig G Grubu’nda sezona başlayan Hentbol Takımı, grubu namağlup tamamlayarak 18 puanla şampiyon oldu. Play-Off Eleme Turu Beyaz Grup’ta oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılan takım, çapraz eşleşme maçlarına kaldı.

Takım 1. Lig’e çakma başarısı gösterdi

DBB Hentbol Takımı, çapraz eşleşmede Yeşilli (Mardin) Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) Hentbol Takımı’nı 23-32’lik skorla yenerek namağlup Hentbol 1. Ligi’ne çıkma başarısı gösterdi.

Takım başarı çıtasını yükseltmek için çalışıyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ücretsiz Spor Okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne kazandırılan sporcuların da bulunduğu takım, başarı çıtasını yükseltmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.