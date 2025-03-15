Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün Bismil'de faaliyette olan Güneş Enerjisi Santrali (GES), hem çevre dostu enerji üretimiyle sürdürülebilirlik sağlıyor hem de enerji maliyetlerini azaltarak ekonomiye katkıda bulunuyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün, Bismil ilçesinde faaliyet gösteren Güneş Enerjisi Santrali (GES), sadece enerji verimliliği sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik için de kritik bir rol oynuyor. GES, enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik bir adım olarak fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

‘Yılda 1 milyon 200 bin kWh elektrik enerjisi üretiliyor’

DİSKİ Bismil Şubesi teknik personeli Caner Kaplan, DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün yeşil ve çevre dostu enerji üretimini esas alarak kurduğu santralin, bölgede temiz enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetine devam ettiğini belirtti.

Kaplan, GES tesisi ve üretim kapasitesine dair şu bilgileri paylaştı: “Bismil Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Terfi Merkezi'nde 14 bin metrekarelik alana kurulu olan GES, 3 bin 020 mono kristal panelden oluşmaktadır. Bu paneller sayesinde santral, saatte 700 kW (kilowatt) elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahiptir. Tesis, kış aylarında günlük ortalama 8 saatlik güneşli süre ile 5 bin 600 kWh (kilowattsaat), yaz aylarında ise 14 saatlik güneşli süre ile 9 bin 800 kWh elektrik enerjisi üretmektedir. Bismil GES, yıllık ortalama 1 milyon 200 bin kWh elektrik enerjisi üreterek, Su Terfi Merkezi'nin elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamaktadır.”

Kaplan, dört kişilik bir ailenin günlük ortalama elektrik tüketiminin 15 kW olarak hesaplandığını belirterek, bu sistemin kış aylarında yaklaşık 370, yaz aylarında ise 650 ailenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu ifade etti.