Bölgesel Amatör Lig ekibi Darıca Türkelispor, 2025-2026 sezonuna start veriyor. Turuncu-Beyazlılar, yeni sezonun ilk maçında 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 15:00’da Darıca 15 Temmuz Stadyumu’nda Beylerbeyi 1911 FK’yı konuk edecek.KOCAELİ (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Darıca Türkelispor, yeni sezona büyük bir heyecanla hazırlanıyor.

Turuncu-beyazlı ekip, 2025-2026 sezonundaki ilk karşılaşmasına 12 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Darıca 15 Temmuz Stadyumu’nda çıkacak. Rakip ise güçlü İstanbul temsilcisi Beylerbeyi 1911 FK olacak. Yeni sezona mütevazi bir kadro yapılanmasıyla giren Darıca Türkelispor, yaz dönemi boyunca hem teknik ekibini güçlendirdi hem de genç oyuncularla kadrosunu derinleştirdi. Yönetim, taraftarlara mücadeleci, hırslı ve seyir zevki yüksek bir takım izletmeyi hedefliyor.

Darıca Türkelispor Kulüp Başkanı Ferhat Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yeni sezona büyük bir inançla başlıyoruz. Tüm Darıca halkını ve futbolseverleri Pazar günü takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu sezon hedefimiz, istikrarlı bir şekilde üst sıraları zorlayan, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım olmak” ifadelerine yer verildi. Darıca 15 Temmuz Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada, sezonun ilk düdüğüyle birlikte tribünlerde büyük bir coşku yaşanması bekleniyor. Türkelispor cephesinde hedef, sahadan 3 puan ile ayrılıp lige moralli bir başlangıç yapmak" diye konuştu.