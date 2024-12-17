Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK'ya karşı zafer kazanan tek ülke olduğunu vurgulayarak, terör örgütlerinin bölgede güçlenmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin her iki terör örgütünü sahada bozguna uğratan tek ülke ve yegane NATO müttefiki olduğunun altını çizdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ortak Basın Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye her iki terör örgütünü (DEAŞ, PKK) sahada bozguna uğratan tek ülke ve yegane NATO müttefiki olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Bu örgütlerin palazlanmasına kesinlikle müsade etmeyeceğiz. Bölgemizin geleceğinde ne DEAŞ’a ne PKK ve türevlerine yer yoktur.” dedi.

“AB, TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK HEDEF OLMAYI SÜRDÜRÜYOR”

Son gelişmelerin Türkiye’nin kilit ülke konumunu daha da perçinlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başkan ve heyetiyle görüşmelerimizin öncelikli gündemi aramızdaki ilişkileri canlandırmak için atılabilecek ortak adımlardı. Türkiye’nin üyelik perspektifini güçlendirecek yeni bir vizyon ortaya koymalarını beklediğimizi kendilerine ilettim. Ortak çıkarlarımızın bazı üyelerin kısır gündemlerine esir edilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguladım. Kazan-kazan formülüyle ve karşılıklı saygı temelinde iş birliğimizi ilerletebiliriz. Bu minvalde Sayın Başkanın da yakın iş birliğine ve diyaloğa değer verdiğini memnuniyetle müşahade ettim.” ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/eTo8av8sES— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 17, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının bu ağır yükün altından tek başına kalkmasının mümkün olmadığını, Suriye’nin komşularının, dost ve kardeş ülkelerin, Avrupa Birliği ile uluslararası kuruluşların güçlü desteğiyle süratle ayağa kalkması gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplumun 13 yıl boyunca katliama uğrarken, Suriye halkına yeterli desteği vermediğine, veremediğine dikkati çeken Erdoğan, bunun telafisinin mümkün olduğunu, bunun yolunun da Suriye’nin inşa ve imar çabalarına destek olunmasından geçtiğini vurguladı.