Yeşil alanlarda iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlanan “Kurakçıl Peyzaj Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile kent parklarından sanayi bölgelerine kadar kamu alanlarında kuraklığa dayanıklı peyzajlar zorunlu kılındı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, yeşil alanlarda iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su kaynaklarının verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırlanan “Kurakçıl Peyzaj Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar”ı içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımladı.

Söz konusu karar ile kent parklarından sanayi bölgelerine kadar kamu alanlarında kuraklığa dayanıklı peyzajı zorunlu kılınırken, su tasarrufu ve ekosistem direncini artırarak sürdürülebilir kentsel alanlar hedeflendi.

Karar, kamusal yeşil alanlarda kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaşmasını amaçladı.

Bu kapsamda kent ve mahalle parkları, yol, bulvar ve refüjler gibi toplumun faydalandığı rekreasyon alanları, üniversite kampüsleri, askeri alanlar, kamu kurumları, havaalanları, turizm tesisleri, golf/futbol sahaları, organize sanayi bölgeleri öncelikli alanlar olarak hedeflendi.

Uygulamalar, su tüketimini azaltacak bitki seçimi, damla sulama ve toprak ıslahı gibi yöntemleri içerirken, karar, iklim değişikliğine uyum ve biyoçeşitliliği koruma hedefiyle, kamu idarelerini kuraklığa dirençli peyzaj zorunluluğuna bağladı.

Bakanlığın bu onuda yerel yönetimler ve ilgili kurumlara eğitim ve teknik destek sağlayacağı belirtildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için tıklayabilirsiniz