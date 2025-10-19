Diş yaşı, çocuğun gelişimi hakkında önemli ipuçları veriyor. Uzmanlar, çocuğunuzun dişlerinin yaşı ile ilgili önemli bilgiler paylaştış.İSTANBUL (İGFA) - Süt dişlerinin çıkması ve ardından yerlerini daimi dişlere bırakması; her çocukta farklı zamanlarda gerçekleşen, büyüme ve gelişimle paralel ilerleyen doğal bir süreçtir.

Bebeklerde ilk süt dişleri genellikle altıncı ay civarında ağızda görülmeye başlarken, kalıcı dişler çoğunlukla altı yaş civarında sürer. Ancak aynı yaş grubundaki çocuklar arasında bile bu süreçte belirgin farklılıklar görülebilir.

Bu noktada “diş yaşı” kavramı, hem ağız ve diş sağlığı hem de genel gelişim hakkında önemli bilgiler sunar.

Çocuk Diş Hekimi Nurgül Demir, diş yaşının yalnızca dişlerin sürme zamanını değil, çocuğun genel sağlık durumunu da yansıtan önemli bir gösterge olduğunu belirterek, “Diş yaşı, dişlerin sürme ve gelişim dönemlerine göre belirlenir. Hekimin muayenesiyle birlikte gerekli görüntüleme yöntemlerinden yararlanılarak tespit edilir. Bu bilgi, çocuğun diş tedavilerinde doğru planlama yapılabilmesi açısından büyük önem taşır.” dedi.

DOĞRU TEDAVİ İÇİN DOĞRU ZAMANLAMA

Demir, özellikle büyüme ve gelişim çağındaki çocuklarda diş yaşının doğru değerlendirilmesinin tedavi başarısında belirleyici olduğunu vurguluyor:

“Yakın zamanda düşmesi beklenen süt dişlerinde, travma görmüş ya da çürük nedeniyle müdahale edilmesi gereken daimi dişlerde uygulanacak tedavi yöntemleri diş yaşına göre planlanmalıdır. Aynı şekilde, çene kapanış problemleri veya dizilim bozukluklarında da ideal tedavi zamanının belirlenmesinde diş yaşı önemli rol oynar.”

Diş yaşını etkileyen faktörlerin yalnızca kalıtsal etkenlerle sınırlı olmadığını belirten Demir, beslenme alışkanlıklarının da büyük rol oynadığını ifade ediyor:

“Kalsiyum, fosfor, D, A, B ve C vitaminlerinin eksiklikleri dişlerin geç sürmesine yol açabilir. Özellikle hamilelik döneminde annenin D vitamini eksikliği ya da bebeğin prematüre doğması, süt dişlerinde sürme gecikmesine neden olabilir. Bunun yanı sıra tiroit hormonlarındaki düzensizlikler de dişlerin çıkma zamanını etkileyebilir.”

ERKEN VEYA GEÇ SÜRME DURUMLARINDA PANİK YAPILMAMALI

Demir, dişlerin ideal sürme zamanına göre altı aya kadar erken veya geç çıkmasının normal kabul edildiğini belirterek ebeveynleri bilgilendiriyor: “Eğer gecikme daha uzun sürüyorsa, altta yatan bir hastalık olmadığından emin olmak için diş hekimi kontrolü yapılmalıdır. Bu kontroller, bazı sistemik hastalıkların erken teşhisinde de büyük önem taşır.”