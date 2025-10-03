Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan Anlaşması’nın 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü kutladı. Erdoğan, “Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla, kadim tarihî birikimimizle yükselen bu gün, dayanışma ruhumuzu güçlendirsin,” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 16. yıl dönümü ve Türk Devletleri İş Birliği Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Dilde, fikirde, işte birlik şiarımızın en önemli simgelerinden biri olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması’nın 16’ncı yıl dönümü ile ortak anma günümüz Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1974097113505058953

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlamlı günün, Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini temenni ederek, “Kadim tarihî birikimimizle yükselen bu günün, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin her alanda gelişimine katkı sağlamasını diliyorum. Ortak geleceğimiz parlak, iş birliğimiz daim olsun” dedi.