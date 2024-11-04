Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4-7 Kasım 2024 tarihlerinde yapacağı yurt dışı ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı görevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından vekaleten yürütülecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4-7 Kasım 2024 tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan’a ziyarette bulunacağı için dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığı görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a devrettiğine ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haftanın ilk günü yurdu nasıl hava bekliyor? Haftanın ilk günü yurdu nasıl hava bekliyor?