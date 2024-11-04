Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X platformunda yaptığı açıklamada Manisa Mesir Macunu'nun Avrupa Birliği (AB) coğrafi işareti aldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Manisa Mesir Macunu ile Avrupa Birliği'nde tescillenen coğrafi işaretlerinin sayısının 28’e eriştiğini duyurdu.

41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macununun kültürel mirasın en değerli tatlar arasında yer aldığını belirten Bakan Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi ile Anadolu’nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." dedi.