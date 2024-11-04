Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı! Gizem Güven'den duygusal paylaşım...
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya ile sevgilisi Oğulcan Can, nişan yüzüklerini taktı. Nikah töreninde Özkaya'nın yakın arkadaşları o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Zeynep Özkaya'nın...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
MasterChef Beyza yanık olayı nedir? MasterChef Beyza hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
İstanbul Sultanbeyli’de Görkemli Bayburtlular Şöleni
İşadamı Muhammet Kaldırım son yolculuğuna uğurlandı
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin yeni sevgilisi şoke etti! Meğerse dizideki kardeşi...
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
Kızıltuğ Son Yolculuğuna Uğurlandı