Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşıklar şehrinde! Sıla Türkoğlu sevgilisi Ata Ayyıldız ile aşıklar şehrinde!
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya nişanlandı! Gizem Güven'den duygusal paylaşım...
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya ile sevgilisi Oğulcan Can, nişan yüzüklerini taktı. Nikah töreninde Özkaya'nın yakın arkadaşları o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Zeynep Özkaya'nın...Devamı için tıklayınız