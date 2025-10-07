Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi dolayısıyla Azerbaycan'da temaslarda bulunacak. Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, Gebele’de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi’ne katılmak üzere bugün Azerbaycan’da olacak.

“Bölgesel Barış ve Güvenlik” temasıyla gerçekleştirilecek Zirve kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının tahkimine ve Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek olup; Gebele Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabul edilmesi öngörüldü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı’na iştirakleri ve katılımcı Devlet ve Hükümet Başkanlarıyla temaslarda bulunmaları da planlandı.

Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de de Cumhurbaşkanlığı'na vekalet etme işlemine yönelik tezkerede yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti'nden dönüşüne kadar yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet edeceği bildirildi.