Kayseri Talas Belediyesi'nin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen “Belediye Mahallemizde” uygulaması, merkezdeki Bahçelievler, Han, Harman ve Tablakaya’nın ardından bu kez ilçenin tarihi dokusunu barındıran mahallelerinden Kiçiköy’de başladı.

KAYSERİ (İGFA) - Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250 personel ve 55 iş makinesiyle Talas Millet Bahçesi’nde başlatıldı. Adeta bir hizmet seferberliği havasında geçen uygulama ile mahalleler, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz gibi ilgili kurumlara aktarılıyor.

“BELEDİYECİLİK YAŞAM KALİTESİDİR”

Çalışmaları yerinde başlatan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, merkez mahallelere taşınan projeyle ilgili şunları söyledi: “Bize gönül veren, gönlümüze gönlünü katan ve yüzümüzü vatandaşlarımıza karşı ağartan değerli mesai arkadaşlarım; Bahçelievler’den başlayıp Han, Harman ve Tablakaya’nın ardından şimdi de Kiçiköy’deyiz. Burası Talas’ın en kadim mahallelerinden biri. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla çok özel bir yer. Biz de asfalttan kaldırıma, ağaçtan çöpe, duvar tamirinden iç mekan tadilatına kadar her alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. ‘Belediye Mahallemizde’ uygulamasıyla bugüne kadar çok güzel geri dönüşler aldık. Bu da bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Değerli ekip arkadaşlarım, biz sizden razıyız, Allah da razı olsun. Hepinizin eline sağlık.”

Başkan Yalçın ayrıca Büyükşehir Belediyesinin Tut Kavşağı’ndaki yeni düzenleme çalışmaları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da teşekkür etti.

“ÇOK ŞANSLI BİR MUHTARIM”

Kiçiköy Mahalle Muhtarı Bekir Hastürk ise kendisinin Başkan Yalçın ile çalışmasından dolayı çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Talas Millet Bahçemiz burada. Osmanlı Kültür Sokağımız burada. Başkanımız her zaman yanımızda. Allah razı olsun. Bugün de Belediye Mahallemizde bizim burada. Eksikler tamamlanacak. Şimdiden teşekkür ediyorum.”