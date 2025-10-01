Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği Meclis'te törenle karşılandı. TBMM’nin yeni yasama yılında, Türkiye’nin bölgesel ve küresel meselelerdeki lider rolünü sürdüreceği belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a yaptığı hitapta Filistin davasına olan bağlılığın altını çizdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

FİLİSTİN VE GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada, Filistin davasına olan bağlılıklarını vurguladı. “Gazze’deki omurgalı duruşumuzla tarih, Türkiye’yi vicdan abidesi olarak yazacak,” dedi. Erdoğan, haksız eleştirilere üzüntüsünü ifade ederek, “Kudüs’ün hakkını son nefesimize kadar savunacağız” diye konuştu.

Konuşmasında Filistin davasına özel yer ayıran Erdoğan, “Türkiye’nin çabalarının en yakın şahidi Gazzeli kardeşlerimizdir. Filistin halkı, bizim kendileri için nasıl bir özveriyle gayret ettiğimizi çok iyi bilmektedir” dedi. Ancak Türkiye’nin ve hükümetin, sicili tartışmalı çevrelerden haksız ve hadsiz eleştirilere maruz kaldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

"MESELE TÜRKİYE İSE..."

“Ne şahsımız ne de yol arkadaşlarımız Filistin davasıyla iki yıl önce tanışmadı; biz bu davaya ömrümüzü adadık” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah izin verirse son nefesimize kadar Filistin’in ve ilk kıblemiz Kudüs-ü Şerif’in hakkını korkusuzca savunmaya devam edeceğiz” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete ve memlekete hizmet yolunda herkesin bir ve beraber olduğunu belirterek, "Büyük ve güçlü Türkiye ülküsüne giden yolda, hepimiz biriz, beraberiz. Milletimizin hak ve hukukunun savunulmasında, hepimiz biriz, beraberiz" dedi. Siyasetin farklı kulvarlarında rekabet halinde olsak da söz konusu Türkiye olduğunda, herkesin ortak bir paydada buluşma erdemi göstermesi hem millete karşı sorumluluğumuzun hem de millî menfaatlerin gereği olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele Türkiye ise gerisi teferruattır. Bu anlayışıyla hareket eden herkesin başımızın üstünde yeri olduğunu tekrar hatırlatıyorum" dedi.

“TÜRKİYE, VİCDAN ABİDESİ OLARAK YAZILACAK”

Erdoğan, Gazze’deki duruşlarının tarihe geçeceğini vurgulayarak, “İnşallah tarih, Gazze’deki omurgalı duruşumuz sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti’ni çağının vicdan abidesi olarak altın harflerle yazacaktır” dedi. Konuşma, TBMM’de yoğun alkış aldı.