Antalya Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kırsal yollarda bakım-onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir ekipleri Manavgat’ta şarampol temizlik çalışması yaptı. Kırsal mahallelerde ve yollarda kış mesaisi başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Kırsal Hizmetler alan ekipleri, yolları güvenli ve konfrolu hale getirmek için mahalle yollarının bozulan kısımlarında bakım onarım çalışması yapıyor. Diğer yandan da yağışların yolu bozmaması için açılan şarampoller ekipler tarafından temizleniyor.