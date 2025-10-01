Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan vatandaşların görüş ve önerilerini almak amacıyla kapsamlı bir Vatandaş Memnuniyet Anketi düzenliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen anketle, Eskişehir’in öncelikli sorunları tespit edilerek çözüm üretme sürecine halkın doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 5-7 dakika süren ve tüm katılımcı bilgileri gizli tutulan anketle, vatandaşların yaşam kalitesine dair düşünceleri toplanacak ve belediyenin hizmet politikalarına yön verilecek.

Anket çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, tüm hemşehrilerini ankete katılmaya davet ederek şu ifadelere yer verdi:

“Değerli hemşehrilerim, Eskişehirimizin geleceğini birlikte şekillendirmeyi hedefliyoruz. Yürüttüğümüz anket çalışmasına katılarak değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşacağınız için teşekkür ederim. Katılımınız, fikir paylaşımının ötesinde ‘Eskişehir’de Yaşayan Nesillerin Daha İyi Yetişmesini ve Hemşehrilerimizin Yaşam Kalitesini Artırarak Geleceğe Umutla Bakmalarını Sağlamak’ misyonumuza ışık tutacaktır. Görüşleriniz, şehir sorunlarının tespitinden çözümüne kadar atacağımız adımlara yön verecek; Eskişehir’i hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirecektir. Eskişehir’e olan bağlılığınız ve katkınız, birlikte başarma duygumuzun en güçlü motivasyon kaynağıdır.”

Vatandaşlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin anket.eskisehir.bel.tr/memnuniyetanketi üzerinden ankete katılım sağlayabilecek.