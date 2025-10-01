Manisa’da bulunan Halil Yurtseven İlkokulu’nda 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 263 öğrenciye yönelik “Sağlıklı Beslenme” eğitimi düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Eğitim kapsamında öğrencilere dengeli beslenmenin önemi, kahvaltı alışkanlığı, fast food tüketiminin zararları ve besin gruplarının faydaları hakkında bilgiler verildi.

Okul Müdürü Reşat Akyüz, eğitimin amacını şu sözlerle ifade etti: “Bu eğitimle öğrencilerimize tüm hayatlarını etkileyecek önemli davranışlar kazandırmayı, farkındalık oluşturmayı ve okul yaşamlarını daha sağlıklı ve güvenli hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Eğitimi veren Diyetisyen Rümeysa Kılınç ise kahvaltı alışkanlığının akademik başarı üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Öğrencilerimize kahvaltının önemini anlattık. Fast food ve paketli gıdaların tüketimini azaltmayı hedefliyoruz. Protein ve yağların faydaları hakkında bilgiler verdik. Amacımız daha zinde ve başarılı bireyler yetiştirmek” şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Ece Uzunoğlu da eğitimin etkilerini gözlemlediğini belirterek,

“Geçen haftadan bu yana öğrencilerim kahvaltı yapmadan okula gelmemeye özen gösteriyor. Kantin alışverişlerinde daha bilinçliler. Beslenme gruplarını daha iyi öğrendiklerini düşünüyorum. Bu tür eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

Eğitime katılan öğrencilerden Cansu Sarı ise edindiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:

“Proteinler hakkında bilgiler öğrendim. Neler yememiz gerektiğini, nelerden uzak durmamız gerektiğini öğrendim. Paketli gıdalardan uzak durup doğal beslenmemiz gerektiğini anladım. Güzel bir eğitim oldu, emeği geçen öğretmenlerimize ve idarecilerimize ve Diyetisyen Rümeysa Kılınç'a teşekkür ederim.”

Halil Yurtseven İlkokulu genelinde Sağlıklı Beslenme Eğitimleri devam edeceği bildirildi.