Türkiye Sinema Festivali kapsamında katılımcı sinemalarla beraber Paribu Cineverse lokasyonlarında da uygulanan 80 TL bilet kampanyası, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. İki gün boyunca 364.208 kişi kampanyadan yararlanarak sinema salonlarını doldurdu.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla aynı anda vizyona getiren Paribu Cineverse’ün, Türkiye Sinema Festivali kapsamında hayata geçirdiği 80 TL bilet kampanyası, hafta sonunu sinema ile değerlendirmek isteyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kampanyanın Türkiye Sinema Festivali’nin heyecanını daha geniş kitlelere ulaştırmasıyla, iki gün boyunca Türkiye genelinde 364.208 izleyici Paribu Cineverse salonlarında film seyretti.

Kampanya, büyük şehirlerde de öne çıktı. İzleyicilerin yüzde 59,6’sı İstanbul, Ankara ve İzmir’de, yüzde 40,4’ü ise diğer şehirlerde sinema keyfini tercih etti. Hafta sonunun sinema yolculuğuna katılanların yüzde 55,9’unu erkekler, yüzde 44,1’ini kadınlar oluşturdu.

Sinemaseverleri salonlarda buluşturan bu ilgi, Paribu Cineverse’ün vizyon filmlerine ek olarak avantajlı kampanyalarıyla da Türkiye’de sinema kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırdığını bir kez daha ortaya koydu.