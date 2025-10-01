Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Ulaşımda Sakarya Zamanı” sloganıyla başlattığı yol yapım ve yenileme çalışmalarına Pamukova’da devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Ulaşımda Sakarya Zamanı” sloganıyla vites artırdığı yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında son olarak işleme başladığı Pamukova’da yaklaşık 16 kilometrelik hattı tablo gibi işleyecek. Çalışma ilk olarak bölgenin en önemli lokasyonlarından olan Mekece’de başladı. Doğalgaz alt yapısı tamamlanan mahalleli, ulaşım hattının da konforlu hale gelmesinden dolayı memnun.

“Ulaşımda Sakarya Zamanı” mottosuyla 16 ilçede eş zamanlı olarak asfalt çalışmalarını yürüten Büyükşehir, yol yapım ve yenileme çalışmalarında vites artırdı.

Kaynarca’da 26, Söğütlü’de ise 11 kilometrelik yolu toplamda 45 bin ton sıcak asfaltla buluşturan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri bu kez startı Pamukova’da verdi.

Bu sezon stratejisini güncelleyen Büyükşehir, ilçe merkezleriyle birlikte kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan cadde, sokak ve grup yollarında yoğun bir mesai harcıyor.

TABLO GİBİ İŞLENİYOR

Bu kapsamda işlemin başladığı Pamukova’nın önemli güzergahlarından biri olan Mekece Mahallesi’nde yollar tablo gibi işleniyor.

Doğalgaz altyapısı tamamlanan mahallede vatandaşlar bütünsel olarak ele alınan çalışmalar nedeniyle çok memnun.

“MEKECE’MİZ GÜZEL HİZMETLERLE DOLDU”

Mevlüt Gökdağ, “2 yılda çok güzel hizmetler gördük. Doğalgazımız geldi, yollarımız yapılıyor, çok amaçlı sosyal tesisimizin inşası da hızla devam ediyor. Bu dönem Mekece Mahallemiz için gerçekten güzel hizmetlerle dolu. Önceleri mahallemizde seyahat etmekte zorlanıyorduk, şimdi ise bambaşka bir çehreye kavuşuyoruz. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

“MEKECE ŞEHRİN EN UZAK MAHALLELERİNDEN BİRİ”

Süleyman Özen, “Mahallemiz, Sakarya’ya 56 kilometre uzaklıkta ve şehrin en uzak mahallelerinden biri. Geçtiğimiz yıl doğalgazımız geldi, elektrikle ilgili sorunlarımız giderildi. Şimdi de sıra asfaltlama çalışmalarına geldi. Bu hizmetleri mahallemize kazandıran, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÇAMUR VE TOZ HAYATIMIZDAN ÇIKIYOR”

Leyla Adıyaman, “Yıllardır tozdan ve topraktan bıkmıştık, evlerimizde kapılarımızı ve pencerelerimizi açamaz hale gelmiştik. Çamur ve toz artık hayatımızdan çıkıyor. Serilen asfalt ile yollarımız hem genişledi hem de daha konforlu bir hale geldi” ifadelerini kullandı.

“BAŞKANLARIMIZ BİR DEDİĞİMİZİ İKİ ETMİYOR”

Mekece Mahalle Muhtarı Erkan Engin, “Seçim döneminde Büyükşehir Belediye Başkanımız mahallemize geldiğinde bizlere ne istediğimizi sordu. Mahallemizin düğün salonu ve asfalt eksikliğini dile getirdik. Yusuf Başkan, ‘Bu istedikleriniz bizim asli görevimiz’ diyerek en kısa sürede çalışmaları başlattı. Başkanlarımız bir dediğimizi iki etmiyor, hepsinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL OLDU”

Nuray Çömlek, “Yollarımız asfaltla buluşuyor. Bizleri çamurdan ve tozdan kurtaran başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel oldu, önceden traktörle bile gezmekte zorlanıyorduk. Doğalgazın ardından gelen bu hizmetlerden dolayı emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çalışma tamamlandığında ilçede 16 kilometreyi kapsayan bir ulaşım ağı sil baştan yenilenecek.