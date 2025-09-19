Türkiye'de 6,5 milyonu aşkın vatandaşın ortağı olduğu 62 bin kooperatifin faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı tanıtımında yaptığı konuşmada hedeflerinin 250 bin kooperatif olduğunu açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı’nca İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtımı yapıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, 2025-2029 döneminde kooperatif sayısının artırılması, kadın ve genç girişimciliği desteklenmesi ve tarım-sanayi entegrasyonu hedeflendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dinamik ticari hayatında kooperatiflerin rolünü vurguladı.

“6,5 milyonu aşkın ortağı olan 62 bin kooperatifimiz var; bu, ekonomik hayatımız için kıymetli bir kazanım" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB’de 165 milyonu aşkın ortağı ve 250 bin kooperatif varken, bizde arzu edilen seviyede değiliz. Kooperatifler, tarımdan sanayiye, kadın girişimciliğinden enerjiye kadar yerel kalkınmanın temel aktörü hâline geldi. Son yıllarda dünyada da ön plana çıkıyorlar” diye konuştu.

Strateji ve Eylem Planı’nın, kooperatifçiliği güçlendirerek Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını hızlandıracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kooperatiflerin yerel kalkınmanın temel aktörleri olduğunu, hedeflerinin bu modeli genişletmek olduğunu söyledi. Erdoğan, “Kooperatifler, Türkiye’nin ticari ve ekonomik hayatı için vazgeçilmez” diyerek, eylem planının hayırlı olmasını diledi.