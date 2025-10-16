Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda attığı stratejik adımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası’ndan üretilen doğal gazla halihazırda 4 milyon haneye ulaşıldığını, bu sayının 2026’da 8 milyona, 2028’de ise 16 milyona çıkarılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasnda Türkiye’nin enerji bağımsızlığına yönelik adımları değerlendirdi.

Sakarya Gaz Sahası’ndan şu an 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının karşılandığını, bu sayının 2026’da 8 milyona, 2028’de 16 milyona çıkacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 34 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracat ilişkisi bulunduğunu, Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk elektriğin çok yakında üretileceğini ve ana muhalefetin eleştirilerine rağmen nükleer yatırımlara devam edileceğini belirtti.

34 ÜLKEYLE DOĞAL GAZ TİCARET, NÜKLEER HAMLESİ

Sakarya Gaz Sahası’nın üretimi, ülke genelinde doğal gaz ihtiyacını karşılamada kritik rol oynadığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 34 ülkeyle doğal gaz ithalat ve ihracat ilişkisi sürdürdüğünü ifade etti.

Nükleer enerji yatırımlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Santrali’nde ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Akkuyu dışında nükleer ajandamızda başka projelerimiz de bulunuyor” dedi.

Bu arada ana muhalefetin “balıkları öne sürerek” yaptığı eleştirilere yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.