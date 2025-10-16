Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkındaki Yönetmelik'te değişikliğe giden Sağlık Bakanlığı, yeni yönetmelikle; birimlerin kuruluşu, personel ve ekipman standartlarını daha etkili hale getirmeyi amaçlarken, eğitim süreci ve kurulum izinleri de yenilendi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı, 23 Kasım 2011 tarihli Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, birimlerin kuruluşu, personeli, ekipmanları ve eğitim süreçlerini güncelledi.

Değişiklikler, sigara bırakma hizmetlerini daha etkin hale getirmeyi ve standartları yükseltmeyi hedefliyor.

KURULUŞ VE İZİN SÜRECİ GÜNCELLENDİ

Buna göre yönetmeliğin 9. maddesi değiştirilerek, birimler mevcut polikliniklerde veya müstakil olarak kurulabilecek. Aile hekimliği birimlerinde hekim talebi ve müdürlük onayıyla açılacak. Mobil veya geçici yerinde sigara bırakma birimleri, müdürlükçe doğrudan kurulabilecek; malzeme ve personel standartları Bakanlıkça belirlenecek.maddede, il değerlendirme komisyonu halk sağlığı hizmetleri başkan yardımcısı başkanlığında 3 üyeden oluşacak.

12. maddede, uygun başvuru için açılış izni belgesi müdürlükçe verilecek ve Bakanlığa bildirilecek.

Birimlerde asgari bir sağlık personeli (tercihen hemşire, ebe, sağlık memuru) zorunlu hale getirildi; eğitimli personel tercih edilecek. Tıbbi sekreter ve psikolog isteğe bağlı olacak.

Katılım belgesi sonrası her 3 yılda bir güncelleme eğitimi zorunlu kılınırken, uzaktan sağlık eğitim programında en az yüzde 70 başarı şartı getirildi. Başarısız olanların belgesi askıya alınacak, eğitim tamamlandıktan sonra hizmete devam edilebilecek. Mevcut katılım belgesi sahipleri de yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 3 yıl içinde güncelleme eğitimini tamamlayacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğinin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz