Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği ABD'ye ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Ziyaret, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Erdoğan'la yapacağı ilk yüz yüze zirve olacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Eylül 2025’te ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek.

Her iki lider de sosyal medya hesaplarından duyurduğu görüşmede, müttefik iki ülke arasında ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağı açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, “Değerli dostum Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, müttefikimiz ABD ile ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere pek çok önemli konuyu görüşeceğiz. Bu temasların iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” paylaşımını yaptı.

Bu arada Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, 21-25 Eylül tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı YardımcısıCevdet Yılmaz vekalet edeceği kaydedildi.