Bursa’da yaz boyunca çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kez Merinos Parkı’nda gerçekleştirdiği çizgi film etkinliğiyle çocuklara eğlenceli bir akşam yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa’da çocukların güvenli, keyifli, sorumlu ve dinamik şekilde büyümesi için ‘Çocuk Dostu Kent’ çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda ‘Birlikte Daha Güçlüyüz’ temasıyla çizgi film gecesi düzenledi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘Engelsiz Atölyeler’ projesi kapsamında gerçekleştirilen programa, çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

Merinos Park’taki etkinlik öncesinde dağıtılan patlamış mısır ve içecekleri afiyetle tüketen çocuklar, ‘Ördeklerin Göçü’ adlı çizgi filmi büyük bir keyifle izledi. Özel gereksinimli bireylerin de katıldığı etkinlikte, 7’en 70’e herkes eğlenceli bir akşam geçirdi. Açık havada çizgi film izleyerek çok mutlu olduklarını dile getiren çocuklar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.