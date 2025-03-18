Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.ANKARA (İGFA) - Cunhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110. yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğimiz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.''
Cmhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlerimizin aziz hatıralarını hürmetle yâd edeceğiz
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