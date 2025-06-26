Cittaslow Uluslararası Ağı tarafından düzenlenen 2025 yılı “En İyi Uygulamalar Ödülleri” kapsamında ödüle layık görülen projeler Güney Kore’nin Wando kentinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Genel Kurul Toplantısı’nda ödüller sahiplerine takdim edildi.ANTALYA (İGFA) - Sosyal Uyum projesi dalında Antalya Büyükşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü. Projenin ödül töreni 21 Haziran tarihinde Güney Kore’nin Wando kentinde düzenlenen Cittaslow Uluslararası Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirildi.

ÖDÜL BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK’E TESLİM EDİLDİ

Genel Kurul’da ödülü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy ve Cittaslow Metropol Antalya Teknik Koordinatörü Dr. Tuğçe Çiftçibaşı Güç teslim aldı. Cittaslow Fikir Maratonu ödülünün belgesi, Cittaslow Türkiye ekibi tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek’e takdim edildi.

ANTALYA’NIN BAŞARISI

Başkan Muhittin Böcek de, kazanılan ödülden dolayı gurur duyduğunu söyleyerek, “Projeyi tasarlayan fikir üreten öğrencilerimizi ve Cittaslow Türkiye ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başarı hikâyesi, Güney Kore’den tüm dünyaya duyuruldu. Güney Kore Koordinatörü ve ev sahibi Wando Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm Cittaslow komite üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sakin, daha sade ama daha anlamlı bir yaşam için verilen emek hepimiz adına umut vericidir” diye konuştu.

FİKİR MARATONU ÖDÜL GETİRDİ

Cittaslow En İyi Uygulamalar Ödülleri'nin 15. yılında yarışmaya bu yıl 10 ülkeden 18 şehir ve 8 video projesi katıldı. Antalya’nın sosyal uyum kategorisinde ödül kazandığı “Cittaslow Fikir Maratonu” adlı proje, Yeşilbayır Cittaslow Metropol Mahallesi özelinde hayata geçirildi. ANSİAD, Habitat Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Döşemealtı ilçesindeki liselerden gelen öğrenciler alanında uzman mentörlerden destek alarak, yenilikçi projeler geliştirdi.