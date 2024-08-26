Atlı Cirit 2024 Sezonu 1. Lige Yükselme Grupları’nda Yeşil Grup'ta mücadele eden Bayburt Atlı Spor Kulübü, Erzincan ve Uşak’ın ardından Erzurum Atlı Spor Kulübü’nü final eleyerek 1. Lige yükselme gururunu Bayburt’a yaşattı.

Alpay Tekdemir, Fethi Ertuğrul, Kadir Köprücü, Kamil Altıparmak, Kamil Köprücü, Mahmut Enes Yılmaz, Mert Altıparmak, Muhammet İlhan, Selim Gümüşhaneli, Şahiner Köprücü, Şükrü Deniz, Vehbi Miraç Karadeniz isimli sporcuların Küçükgüvenbakan, İlteberbey, Hızlıer, Üzüm Çekirdeği, Delilcan, Altınfırat, Miresat, Dorukurt, Arami, Gündüzgözü isimli atları ile katıldıkları turnuvada ilk maçtan itibaren favori olarak görülüyorlardı.

Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, şampiyonluğu kendilerini destekleyen tüm Bayburt halkına hediye etti. Kendilerine destek sunan isimleri unutmayan Köprücü, Bayburt Group firmasından Abdurrahman ve Ahmet Şentürk kardeşler başta olmak üzere diğer sponsorlara teşekkür etti. Köprücü, “Bize inandılar, güvendiler. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.