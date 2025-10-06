Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş, izinli olarak bulunduğu memleketi Trabzon’da yaşadığı trajik bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

Olay, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Hıdırnebi Yaylası'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, polis memuru Çavuş, yaylada ot biçerken dinlenmek amacıyla yaslandığı dalın kırılmasıyla yaklaşık 150 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda ulaşılan Ahmet Çavuş’un ne yazık ki hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ahmet Çavuş’un cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Merhum polis memurunun cenazesi, pazar günü Sertkaya Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Vali Eldivan'dan taziye mesajı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, yaşamını yitiren polis memuru Ahmet Çavuş için bir başsağlığı mesajı yayımladı. Vali Eldivan, mesajında, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş’un Trabzon’un Akçaabat ilçesi Hıdırnebi Yaylası’nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Emniyet teşkilatına başsağlığı ve sabır dilediğini belirtti. Ayrıca, ruhunun şad, mekânının cennet olması temennisinde bulundu.