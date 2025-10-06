Bu yeni düzenlemeyle birlikte zorunlu kış lastiği kullanımı tarih aralıklarında değişiklik yapıldı.

Daha önce 1 Aralık ile 1 Nisan arasında uygulanmakta olan kış lastiği zorunluluğu, alınan kararla bir ay uzatıldı. Artık yeni uygulama kapsamında, kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'da sona erecek. Böylelikle daha önce dört ay olan bu zorunlu kullanım süresi beş aya çıkarılmış durumda.

Bu düzenlemenin kimleri kapsadığına dair detaylar nasıl şekilleniyor?

Yapılan değişiklikle birlikte, Türkiye'de tescil edilmiş olsun ya da olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm araçların belirlenen yeni tarihler arasında kış lastiği kullanması mecburi hale gelecek.