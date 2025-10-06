Arabica Coffee House Erkekler 1. Ligi’nde mücadele eden Osmangazi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Ziraat Bankkart 2’yi 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.BURSA (İGFA) - Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setine hızlı başlayan Osmangazi Belediyespor, etkili servisleri ve başarılı hücum organizasyonlarıyla Ziraat Bankkart 2 karşısında üstünlük sağladı. Setleri 23-25, 25-20, 25-15 ve 25-18’lik skorlarla tamamlayarak göz dolduran takım, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Bursa’da erkek voleybolunu yeniden canlandırmak ve bu alanda kalıcı başarılar elde etmek hedefiyle yola çıkan Osmangazi Belediyespor, sezonun ilk galibiyetiyle moral depoladı. Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, takımın gösterdiği kıyasıya mücadeleden dolayı tüm sporcular ile teknik ekibi yürekten kutladı.