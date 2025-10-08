Avrupa Birliği Erasmus+ Spor Programı tarafından desteklenen projenin kapanış ve ödül töreni, Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri

Türkiye, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, İsviçre ve İtalya'dan federasyonlar, kulüpler ve üniversitelerin katılımıyla yürütülen PCSOS projesi, sporda çocuk koruma bilincini geliştirmeyi ve güvenli spor ortamları oluşturmayı amaçladı. Bu kapsamda, üç yıl boyunca 12 atölye, 14 çevrim içi eğitim ve 25’in üzerinde yüz yüze eğitim düzenlendi. Bu eğitimlerle 800’den fazla spor yöneticisi ve antrenöre çocuk koruma konusunda farkındalık kazandırıldı.

Bayburt Üniversitesi’nin Öncü Rolü ve Kazanılan İlk

Proje süresince Türkiye'deki spor federasyonlarına ve kulüplerine rehberlik eden Bayburt Üniversitesi, çocuk koruma kurullarının oluşturulması, prosedürlerin hazırlanması ve eğitim faaliyetlerinin uygulanmasında örnek uygulama üniversitesi olarak öne çıktı.

Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü ise, hazırladığı çocuk koruma prosedürü, kurduğu çocuk koruma kurulu ve yürüttüğü düzenli eğitimlerle, PCSOS etiketiyle akredite edilen Türkiye'deki ilk üniversite spor kulübü oldu.

Ödül Alan Kurumlar

Kapanış töreninde, çocukların spor ortamlarında güvenliğini sağlama yönünde somut adımlar atan toplam 17 kuruluş, “Safe Environment in Sport/Sporda Güvenli Ortam” etiketi kapsamında bronz seviye sertifika almaya hak kazandı.

Türkiye’den ödül alan kurumlar arasında Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Türkiye Kano Federasyonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Keçiören Bağlum Spor Kulübü yer aldı.

Bayburt Üniversitesi’ni törende, proje konsorsiyum lideri olan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, proje koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Onur Akman ve proje ekibinden Doç. Dr. Ferhat Güder temsil etti. Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü adına verilen sertifikayı ise kulüp koordinatörü Doç. Dr. Ferhat Güder teslim aldı.

PCSOS projesi, Türkiye ve Avrupa’da sporda çocuk koruma kültürünün kurumsal düzeyde yaygınlaştırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projeye ait tüm çıktılar, eğitim materyalleri ve örnek uygulamalar, tüm spor paydaşlarının erişimine açık olarak www.eupcsos.com adresinde yayımlandı.