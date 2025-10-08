Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dortmund şehrinde loto milyoneri Kürşat “Chico” Yıldırım’a ait Ferrari 488 Pista, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken araçta çok sayıda mermi izi bulundu. Polis, saldırganları bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.Yılmaz ADIYAMAN / ALMANYA (İGFA) - Almanya’da 2022 yılında kazandığı 9,9 milyon euroluk loto ikramiyesiyle tanınan Kürşat “Chico” Yıldırım, bu kez bir saldırı haberiyle gündeme geldi.

Alınan bilgiye göre, Dortmund’un Nordmarkt semtinde, Lortzing sokağı üzerinde park halinde bulunan ünlü ismin Ferrari 488 Pista model aracı, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Görgü tanıkları, saat 23.00 sularında birkaç el silah sesi duyduklarını ifade etti.

Polis ekipleri ise gece 01.45 civarında olay yerine ulaştı. Yapılan incelemelerde, lüks spor otomobilin üzerinde birden fazla kurşun deliği tespit edildi.

Yetkililer, saldırı sırasında Chico’nun araçta olmadığını ve yaralanan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Olay sonrası Ferrari, delil olarak polis tarafından çekiciyle otoparka götürüldü.