Muhtarların belediye tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilerek taleplerinin dinlendiği toplantıda Başkan Memiş, muhtarlara katılımları için teşekkür ederek, Bayburt Belediyesi tarafından yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Muhtarların mahallelerle ilgili sorunlarını dinleyen Başkan Memiş ilgili birim müdürlerine not aldırarak çözümler için gerekli talimatları verdi.

Muhtarlar ise Başkan Memiş’e toplantı için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.

Toplantıda Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile birim müdürleri de hazır bulundu.